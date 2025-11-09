Nápoles a perder gás





(Com Lusa)

Já alcançado na véspera pelo AC Milan, o Nápoles caiu em Bolonha por 2-0 e o quadro pode piorar, já que os dois principais perseguidores jogam ainda hoje.De momento, lideram os 'rossoneri', com 22 pontos, tal como o campeão, mas agora com melhor diferença de golos marcados e sofridos. Com 21 seguem a Roma, que joga com a Udinese, e o Inter, que recebe a Lazio.O Bolonha, que tem o segundo melhor ataque da prova e também tem 21 pontos, fez mais por ganhar o jogo de hoje no Estádio Renato Dall'Ara.Marcou aos 50 minutos, por Thijs Dallinga, e aos 66, por Jhon Lucumí, a confirmar o melhor sentido de jogo bolonhês na segunda parte, depois de uma primeira parte sem grande interesse.Mais cedo, a Atalanta, equipa de 'Champions', deixou-se surpreender em Bérgamo pelo Sassuolo, que goleou por 3-0.Domenico Berardi, capitão do Sassuolo, 'bisou' na partida e ainda assistiu para o outro golo.De penálti, fez o primeiro, aos 29 minutos, servindo depois Andrea Pinamonti para o 2-0, aos 47, antes de fechar a contagem já na segunda parte, aos 66 minutos.Na tabela, o Sassuolo segue em oitavo e a Atalanta em 13.º.