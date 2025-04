Nápoles bate Monza e cola-se provisoriamente ao líder Inter Milão

Na casa do último classificado, que contou com os portugueses Pedro Pereira e Dany Mota a titulares, a formação de Antonio Conte beneficiou do golo solitário do médio escocês Scott McTominay (ex-Manchester United), aos 72 minutos, para selar a vitória e colocar pressão sobre os 'nerazzurri'.



Sem vencer há 13 partidas, o lanterna-vermelha Monza averbou a quarta derrota consecutiva na Serie A e a despromoção é o cenário cada vez mais plausível para a equipa que soma apenas 15 pontos, menos 11 do que o Lecce (17.º), que é o primeiro acima da 'linha de água' e que perdeu hoje na receção ao Como (3-0).



Um 'bis' do avançado senegalês Assane Diao a abrir e a fechar o marcador, aos 33 e 90+1 minutos, e um golo do defesa Edoardo Goldaniga, aos 84, deram o triunfo aos forasteiros, que conquistaram a terceira vitória seguida no campeonato e seguem num tranquilo 13.º posto, com 39 pontos.