Nápoles bate Verona com Politano e Kvaratskhelia em destaque

O médio italiano inaugurou o marcador aos 27 minutos, e ofereceu o segundo a 'Kvaradona', aos 43, pouco antes de o internacional português Mário Rui, que foi titular e saiu aos 67, ver cartão amarelo em cima do intervalo.



No segundo tempo, aos 55, os napolitanos - adversários do Sporting de Braga na Liga dos Campeões - repetiram a dose, com Politano a servir novamente Kvaratskhelia para o terceiro do jogo, e o melhor que a formação da casa conseguiu foi reduzir, aos 60, por intermédio do sérvio Darko Lazovic.



Com a vitória, o Nápoles mantém o quinto lugar, mas junta-se à Juventus e à Fiorentina, todos com 17 pontos, mas as últimas, segunda e terceira classificadas, respetivamente, ainda não jogaram.



A Juventus defronta no domingo fora o AC Milan, de Rafael Leão, que está na liderança da Serie A (21 pontos), e a Fiorentina recebe na segunda-feira o Empoli.



Já o Inter Milão, adversário do Benfica na 'Champions', é segundo classificado com 19 pontos e visita ainda hoje o reduto do Torino.