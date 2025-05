Nápoles campeão de Itália pela quarta vez ao bater Cagliari

O escocês Scott McTominay, aos 42 minutos, e o belga Romelu Lukaku, aos 51, selaram o triunfo do `onze` de Antonio Conte, que terminou a prova com mais um ponto do que o `vice` Inter Milão (2-0 no reduto do Como), campeão em 2023/24.

No palmarés da prova, o Nápoles repete 2022/23 e os dois títulos conquistados na passagem pelo clube do argentino Diego Armando Maradona (1986/87 e 1989/90), isolando-se no oitavo lugar de um ranking liderado pela Juventus, com 36 cetros.

Quanto a Antonio Conte, sagrou-se campeão, como treinador, por um terceiro clube, depois de Juventus (2011/12, 2012/13 e 2013/14) e Inter Milão (2020/21), sendo que, pelo meio, também ganhou a Premier League, ao comando do Chelsea (2016/17).