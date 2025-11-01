Futebol Internacional
Nápoles cede empate ante o Como e domingo a Roma pode isolar-se em Itália
O campeão Nápoles cedeu hoje um empate caseiro 0-0 diante do Como, pelo que domingo a Roma pode isolar-se na liderança da Liga italiana de futebol, à 10.ª jornada.
Com 22 pontos, os napolitanos podem ser ultrapassados pelo conjunto da capital que tem 21, mas que tem saída difícil ao terreno do AC Milan, quarto, com os mesmos 18 pontos do vizinho Inter, terceiro. O Como é quinto, com 17 pontos.
A igualdade foi um resultado justo no encontro que deixou a formação de António Conte pela primeira vez em branco em casa em cerca de um ano, o correspondente a 15 jogos, num desafio no qual a melhor oportunidade até pertenceu ao conjunto do espanhol Cesc Fabregas.
Foi aos 24 minutos que o espanhol Morata caiu na área em disputa com o guarda-redes Vanja Milinkovic-Savic: o VAR validou o penálti, mas o internacional sérvio redimiu-se e defendeu o remate do espanhol.
A Atalanta era a única equipa invicta no campeonato transalpino, porém a Udinese acabou com esse estatuto, com triunfo 1-0, sentenciado com disparo, na zona de penálti, de Nicolo Zaniolo, o seu terceiro tento nos derradeiros quatro desafios.
Depois de cinco empates consecutivos, a Atalanta é, provisoriamente, 11.ª, com 13 pontos – ainda pode ser ultrapassada pela Lazio e Torino, ambos com 12 -, enquanto a Udinese subiu a oitava, com 15.
Domingo, destaque para a visita da Roma ao AC Milan e a deslocação do Inter ao aflito Verona.
