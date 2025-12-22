Nápoles conquista Supertaça italiana ao vencer Bolonha com bis de David Neres

Dois golos do brasileiro David Neres, antigo avançado do Benfica, aos 39 e 57 minutos, asseguraram o triunfo dos campeões transalpinos sobre os detentores da Taça de Itália, na primeira decisão doméstica da temporada.



O extremo inaugurou o marcador com um remate em arco de fora da área, ligeiramente a partir da direita, e ‘bisou’ num toque subtil à saída de Federico Ravaglia, após ter intercetado um passe do guarda-redes bolonhês para o defesa-central colombiano Jhon Lucumí na área contrária.



O Nápoles isolou-se no quinto lugar do palmarés da Supertaça, liderado pela Juventus, com nove conquistas, e sucedeu ao AC Milan, que tinha festejado em janeiro - sob o comando do treinador português Sérgio Conceição -, mas foi batido pelos napolitanos nas ‘meias’ desta edição (2-0).



Ausente da lista de vencedores permanece o Bolonha, responsável pelo afastamento na ronda anterior do Inter Milão, líder isolado do campeonato, através do desempate por penáltis (3-2), após 1-1 no tempo regulamentar.



A Supertaça realizou-se pela 15.ª vez fora de Itália, e sexta na Arábia Saudita, num total de 38 edições, sendo que, a exemplo das últimas duas épocas, foi disputada por quatro equipas: os dois primeiros classificados da Serie A em 2024/25, mais o vencedor e o finalista vencido da Taça transalpina.



