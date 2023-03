Nápoles continua "embalado" em direção ao título de campeão em Itália

A glória do terceiro 'scudetto' da história dos napolitanos parece inevitável, tal é a qualidade do futebol de Osimhen, Kvarataskhelia e restante equipa, possíveis adversários do Benfica nas meias-finais da Liga dos Campeões.



Com mais estes três pontos, o 'inalcançável' Nápoles alarga para 21 pontos o avanço sobre o segundo, o Inter Milão, que mais logo tem um jogo que se antevê difícil, na reação à Juventus.



Mário Rui, o único português da equipa, desta vez esteve no banco e cedeu o seu posto habitual, no lado esquerdo da defesa, ao argentino Mathias Oliveira, que fez um bom jogo e contribuiu com uma assistência para golo de Osimhen.



Em menos de dez minutos, a 'máquina' napolitana já se adiantava, com o primeiro dos golos de Osimhen (09 minutos), sempre muito lutador e empenhado nos lances.



O Torino ainda fez por reagir e enviou uma bola 'aos ferros', por Sanabria, antes do segundo dos visitantes, apontado por Kvarataskhelia, aos 35 minutos, a confirmar o domínio claro da sua equipa.



O georgiano, conhecido em Nápoles por 'Kvaradona', conquistou um penálti que ele mesmo marcou, dando assim ainda mais confiança para a segunda parte.



Já no segundo tempo, o foco regressou ao nigeriano Osimhen, a fazer o terceiro aos 51 minutos, em jogada de entendimento com Di Lorenzo e Kvarataskheli, a fazer o passe decisivo de calcanhar.



A pressão manteve-se e o quarto golo apareceu, aos 68 minutos, por Ndombele, no que foi a estreia a marcar do avançado francês, na Serie A.



Com firmeza, solidez e determinação, o Nápoles continua o seu caminho, que ninguém parece conseguir parar, muito alicerçado na força de Osimhen - reforçado melhor goleador do campeonato, com 21 golos - e no talento imenso de Kvarataskheli.



Na luta pelos últimos lugares, a Sampdoria ganhou por 3-1 ao Verona, cedendo, finalmente, a 'lanterna-vermelha', que agora é do Cremonese, com 13 pontos, menos dois do que os genoveses.



A manutenção está ainda muito longe, já que a 'Samp' precisa de recuperar mais nove pontos para continuar entre os grandes do futebol italiano.



O veterano português Miguel Veloso fez a segunda parte pelo Verona, que segue em antepenúltimo, com 19 pontos.



Quanto à Fiorentina, que afastou o Sporting de Braga da Liga Conferência Europa, venceu na receção ao Lecce, por 1-0, e continua tranquila a meio da tabela - nona, com 37 pontos.