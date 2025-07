Nápoles contrata Noa Lang ao PSV

O extremo Noa Lang, de 26 anos, chega ao Nápoles com o registo de 20 golos em 63 jogos disputados nas duas épocas no PSV, clube a que chegou em 2023/24, proveniente dos belgas do Club Brugge, emblema que representou por três temporadas.”, afirmou o clube treinado por Antonio Conte, num breve comunicado no seu sítio, acompanhado de um quadro com os números do jogador.Noa Lang junta-se ao defesa Luca Marianucci (ex-Empoli) e ao "maestro" belga Kevin De Bruyne (ex-Manchester City) nas contratações do Nápoles para a época 2025/26, em que aposta forte na revalidação do ‘scudetto’.Formado no Ajax, mas com poucas hipóteses no clube de Amesterdão, Noa Lang foi emprestado ao Twente, em 2019/20, antes da sua primeira experiência no estrangeiro no Club Brugge, coroada com 38 golos e 29 assistências em três temporadas.