Nápoles despede treinador Rudi Garcia e contrata Walter Mazzarri

"O Nápoles decidiu revogar as funções de Rudi Garcia como treinador da primeira equipa. O agradecimento a ele e aos seus adjuntos pela colaboração até esta data", refere o clube em comunicado.

Após o anúncio da saída do francês, o presidente do clube, Aurélio de Laurentiis, confirmou na rede social X (antigo Twitter) o regresso de Mazzarri, treinador que esteve à frente da equipa entre 2010 e 2013.

"Bem-vindo de volta, Walter!", escreveu o dirigente, à semelhança do que fez o clube, também nas redes sociais.

A saída de Rudi Garcia, de 59 anos, acontece menos de três meses depois do primeiro jogo à frente dos italianos e face aos maus resultados da equipa campeã, que conquistou o `scudetto` após 33 anos, com Luciano Spalletti como técnico.

Em 16 jogos, Rudi Garcia não conseguiu mais do que oito vitórias, uma das quais diante do Sporting de Braga (2-1 fora) na Liga dos Campeões, quatro empates e quatro derrotas.

O último desaire dos napolitanos aconteceu no domingo, em casa diante do Empoli (1-0), deixando a equipa em quarto lugar na Série A, a 10 pontos do líder Inter Milão.

Na `Champions`, a equipa fecha a fase de grupos em casa diante do Sporting de Braga, em 12 de dezembro, já depois de visitar o Real Madrid, na quinta jornada, em 29 de novembro.