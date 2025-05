Nápoles e Inter adiam decisão do título

Com as duas equipas separadas por um ponto, com vantagem para os napolitanos, o final dos jogos da penúltima ronda foi caótico, com um golo a ser invalidado ao Inter Milão nos descontos do empate caseiro com a Lazio (2-2), praticamente ao mesmo tempo que o Nápoles via uma grande penalidade ser revertida pelo videoárbitro em casa do Parma (0-0).



Em casa do Parma, a precisar de pontos para se afastar da zona de despromoção, o Nápoles não conseguiu fugir ao segundo empate consecutivo na Serie A, embora tenha estado perto de ter um penálti nos instantes finais, após um derrube ao ex-benfiquista David Neres, mas que acabou por ser revertida devido a uma falta no início do lance.



Apesar do deslize, o Nápoles mantém-se no comando, com 79 pontos, mais um do que o Inter, que desperdiçou duas vantagens, com o Parma a ter agora 33 pontos na 16.ª posição, dois acima da zona de despromoção.



Em Milão, o Inter esteve duas vezes em vantagem, com golos de Yann Bisseck (45+2 minutos) e Denzel Dumfries (80), mas, em dois lances decididos pelo VAR, primeiro a validar um golo e depois a alertar para um penálti, a Lazio empatou, em dois golos do veterano espanhol Pedro Rodríguez (72 e 90).



Este empate permitiu à Lazio manter-se na luta pela qualificação para a Liga dos Campeões da próxima época, ocupando o sexto posto, com 65 pontos, embora tenha perdido pontos da Juventus, quarta com 67, e para a Roma, quinta com 66.