Nápoles e Roma empatam e falham oportunidade para encurtar distâncias

A Roma chegou à vantagem pelo argentino Paulo Dybala, aos 59 minutos, de penálti, mas o Nápoles deu a volta com golos do uruguaio Mathias Oliveira, aos 64, e do nigeriano Victor Osimhen, aos 84, de penálti.



Com os portugueses Mário Rui no banco do Nápoles e Rui Patrício, João Costa e Renato Sanches no da Roma, apenas este último foi lançado na partida, aos 69 minutos, o golo do 2-2 final surgiu pelo inglês Tammy Abraham, aos 88.



A Roma segue na quinta posição, com 59 pontos, mas falhou a oportunidade de se aproximar do quarto posto ocupado pelo Bolonha, com 63, que empatou a 1-1 com a Udinese.



O Nápoles, que somou o terceiro jogo seguido no campeonato italiano sem vencer (dois empates e uma derrota), segue no nono lugar, com 50 pontos, a nove das provas europeias.



O Bolonha, reduzido a 10 com a expulsão de San Beukema, aos 64 minutos, empatou a 1-1 na receção à Udinese, que chegou à vantagem pelo argentino Martin Payero, aos 45+1. A igualdade a surgiu pelo belga Aléxis Saelemaekers, aos 78.



Com o sexto jogo seguido a pontuar (três vitórias e três empates), o Bolonha é quarto, com 63 pontos, a dois da Juventus, terceira, enquanto a Udinese, do português João Ferreira, é 18.ª, com 29 pontos, em zona perigosa de despromoção.



A Atalanta venceu em casa por 2-0 o Empoli, com golos do croata Mário Pasalic, aos 42 minutos, de penálti, e do nigeriano Ademola Lookman, aos 51, e encurtou a diferença do sexto para o quinto lugar da Roma, que é agora de dois pontos.



O Empoli, que nos últimos oito jogos somou seis derrotas e duas vitórias, segue no 17.º lugar, com 31 pontos, primeiro acima da linha virtual de despromoção, mas perdeu terreno para a Udinese (18.ª), que está agora a dois.