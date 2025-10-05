Nápoles e Roma vencem e estão provisoriamente na liderança da Liga italiana

No Estádio Diego Maradona, o jovem avançado Jeff Ekhator, de apenas 18 anos, adiantou o Génova aos 34 minutos, com a formação anfitriã a dar a volta ao marcador no segundo tempo, no encontro da sexta ronda.



O médio camaronês Frank Anguissa igualou, aos 57, e o avançado dinamarquês Rasmus Hojlund consumou a reviravolta, aos 75, oferecendo a vitória e o comando partilhado da Serie A à formação do sul de Itália.



Isto, porque a Roma ganhou fora à Fiorentina, graças ao argentino Matías Soulé, que marcou, aos 22 minutos, e assistiu o ex-benfiquista Bryan Cristante aos 30, dando a 'cambalhota' no resultado, após o golo do internacional italiano Moise Kean, aos 14.



O Nápoles e a Roma têm agora 15 pontos, mas podem ainda ser apanhados hoje na tabela pelo AC Milan (12 pontos), de Rafael Leão, que enfrenta a sempre difícil deslocação ao campo da Juventus (11 pontos).



Já o Bolonha goleou o Pisa por 4-0, subindo ao sétimo lugar com 10 pontos, enquanto o rival é o 20.º e último classificado.



Num duelo do meio da tabela, a Udinese (12.º) e o Cagliari (11.º), ambos com oito pontos, empataram a uma bola.

