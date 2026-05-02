Nápoles empata com Como mas adia festa do título do Inter Milão

Num jogo dominado pelos anfitriões, apesar da reação dos napolitanos na reta final do desafio da 35.ª jornada da Serie A, as defesas foram mais eficazes do que os ataques de ambas as formações, com o 'nulo' a persistir até ao final da partida.



O Nápoles, segundo classificado com 70 pontos, tem menos nove pontos do que o líder Inter Milão, que recebe o Parma no domingo e que pode levantar o 'scudetto' em caso de vitória.



Já o Como, que tem feito um campeonato muito acima das expetativas, é o quinto classificado com 62, e podem ver o AC Milan (terceiro com 67) e a Juventus (quarta com 64) ganhar vantagem na luta pela 'liga milionária', correndo ainda o risco de ser ultrapassado pela Roma (sexta com 61).



No duelo do meio da tabela entre a Udinese (10.º com 47) e o Torino (13.º com 41), levou a melhor a formação de Udine, que venceu em casa por 2-0, com golos do defesa neerlandês Kingsley Ehizibue, aos 45+1, e do defesa dinamarquês Thomas Kristensen, aos 51.



