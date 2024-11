Nápoles empata no estádio do campeão Inter Milão e segura liderança da Série A

O médio turco Hakan Çalhanoglu passou de herói a vilão dos milaneses, ao desperdiçar uma grande penalidade, aos 74 minutos, depois de ter restabelecido a igualdade, aos 43, respondendo ao golo inaugural dos napolitanos, marcado pelo escocês Scott McTominay, aos 23.



A equipa da casa poderia ter subido à liderança do campeonato se Çalhanoglu não tivesse acertado no poste da baliza do Nápoles, na marcação de um penálti, a punir falta na área visitante do camaronês Frank Anguissa sobre o neerlandês Denzel Dumfries.



O Nápoles conservou o comando da Liga italiana e o magro ponto de vantagem que detinha sobre o Inter Milão, que recebeu a companhia de mais três equipas, enquanto a Juventus, vencedora por 2-0 do dérbi de Turim, com o Torino, no sábado, já está a apenas dois pontos dos napolitanos.



Durante a tarde, Atalanta, Lazio e Fiorentina impuseram-se nas receções a Udinese, Monza e Verona, respetivamente, cumprindo a tarefa de se aproximarem do Nápoles no topo da Série A, na expectativa de capitalizarem o confronto noturno com o Inter Milão, o que veio a acontecer.



A Atalanta até esteve a perder, na sequência do remate certeiro do costa-marfinense Hassane Kamara, aos 45+3 minutos, mas virou o resultado para 2-1, graças ao tento do croata Mario Pasalic, aos 56 e a um autogolo do francês Isaak Toure.



A também Lazio venceu em Monza pela margem mínima, por força do golo marcado por Mattia Zaccagni, aos 36 minutos, num jogo em que os portugueses Pedro Pereira e Dany Mota foram titulares na equipa anfitriã, penúltima colocada, e o compatriota Nuno Tavares na visitante.



À Fiorentina valeu um 'hat-trick' de Moise Kean, aos quatro, 59 e 90+2 minutos, para vencer por 3-1 a Udinese, que marcou através do alemão Suat Serdar, aos 18, e manter-se de 'braço dado' com a Atalanta, Lazio e, agora, Inter Milão.



Um 'bis' de Stephan El Shaarawy, concretizado aos 63 e 83 minutos, foi insuficiente para a Roma evitar a derrota por 3-2 na receção ao Bolonha, que faturou por intermédio do argentino Santiago Castro, aos 25, de Riccardo Orsolini, aos 66, e do sueco Jesper Carlsson, aos 77.