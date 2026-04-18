Nápoles entrega título ao Inter de Milão

(Com Lusa)

Matteo Cancellieri (seis minutos) e o croata Toma Basić (57) marcaram os golos dos ‘laziale’, que vinham de dois jogos sem ganhar e ainda viram o capitão Mattia Zaccagni falhar um penálti (31), mas interromperam a invencibilidade caseira dos ‘partenopei’ na prova ao fim de 16 encontros.Os campeões transalpinos não perdiam na condição de anfitriões para o campeonato desde dezembro de 2024, quando foram derrotados precisamente pela Lazio (1-0), na 15.ª ronda de uma edição por si conquistada.O Nápoles falhou o regresso às vitórias e é vice-líder, em lugar de acesso direto à Liga dos Campeões, mantendo-se com 66 pontos, contra 78 do Inter Milão, que ganhou em casa ao Cagliari (3-0), na sexta-feira, e está a caminho do 21.º título da sua história, e segundo nas últimas três épocas.Essas contas podem ficar sentenciadas na próxima jornada, desde que os ‘partenopei’, anfitriões da Cremonese, façam pior resultado em 24 de abril em relação aos ‘nerazzurri’ na visita ao Torino, disputada dois dias depois.O pódio é fechado pelo AC Milan, com 63 pontos, três acima da Juventus, quarta, sendo que a equipa do português Rafael Leão vai visitar o penúltimo Verona no domingo, dia em que o conjunto do também luso Francisco Conceição é anfitrião do Bolonha, oitavo e de João Mário.Ainda longe das vagas europeias segue a Lazio, que utilizou o português Nuno Tavares a tempo inteiro e permanece no nono lugar, com 47 pontos.Horas antes do triunfo romano em Nápoles, um golo do suplente francês Nesta Elphege devolveu o Parma às vitórias no terreno da Udinese (1-0), 11.ª, com 43 pontos, e colocou provisoriamente os ‘gialloblù’ no 13.º posto, com 39, 12 acima da zona de descida, formada por Pisa, Verona e Lecce.