Nápoles exerce opção de compra do avançado argentino Giovanni Simeone

Giovanni, filho do treinador do Atlético Madrid, Diego Simeone, esteve cedido durante a última temporada ao Nápoles pelo Hellas Verona, clube que desejou "tudo o melhor" ao futebolista, tendo apontado nove golos em 33 partidas, e feito uma assistência, apesar de só ter sido titular em quatro ocasiões.



O avançado, de 27 anos, jogou nos argentinos do River Plate e do Banfield, antes de 'saltar' para Itália em 2016/2017, onde atuou, primeiro, no Génova, depois na Fiorentina, no Cagliari e no Hellas Verona.



Durante as sete temporadas em Itália, Giovanni Simeone marcou 80 golos nos 211 encontros que disputou em todas as competições oficiais.



O atacante conta com cinco internacionalizações pela Argentina, atual campeão mundial, e um golo no currículo, tendo representado pela última vez a 'alviceleste' em novembro de 2018.