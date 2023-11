Napóles ganha em Bérgamo em dia de celebração de Diego Maradona

Em Bérgamo, para a 13.ª jornada do campeonato, os napolitanos 'honraram' no campo a memória do mítico jogador argentino, que comandou o clube na conquista dos campeonatos de 1986/87 e 1989/90, bem como da Taça UEFA de 1988/89.



Os ainda campeões, adversários do Sporting de Braga na Liga dos Campeões, foram afortunados, no jogo que marca o regresso do treinador Walter Mazzarri, subindo provisoriamente à terceira posição do campeonato, com 24 pontos.



A Atalanta, adversária do Sporting na fase de grupos da Liga Europa, continua na quinta posição, com 20 pontos.



No estádio Gewiss, o Nápoles adiantou-se aos 44 minutos, com um golo do georgiano Khvicha Kvaratskhelia. Empatou a Atalanta, aos 53 minutos, através do nigeriano Ademola Lookman.



Contra a corrente do jogo, que era dominado pela Atalanta, o Nápoles chegou à vitória aos 79 minutos, com um golo do macedónio Elif Elmas.



Em Nápoles, a celebração de Diego Maradona foi hoje muito intensa, com grande romaria ao mural dedicado ao jogador que liderou a conquista de dois dos três campeonatos dos napolitanos.



Desde manhã cedo, que locais e turistas de deslocaram em grande número para o altar, nos 'Quartieri Spagnoli' (Bairros Espanhóis), para recordar o jogador argentino que colocou Nápoles no 'mapa' do futebol mundial.



Nas redes sociais tinha sido pedido aos adeptos para levarem para o mural uma vela 'led', para ficar acesa durante todo o dia em memória do jogador.



A partir das 18:00 locais (17:00 de Lisboa), foi tempo de ver pela televisão o jogo em Bérgamo, que também marcou o regresso de Mazzarri ao comando do clube.



Os cafés e bares dos 'Quartieri Spagnoli' estiveram especialmente lotados, na espera da celebração que vai acontecer à noite, no estádio que tem o nome do jogador argentino, para onde está marcado uma grande concentração de adeptos, com tochas.



O escultor Domenico Sepe vai apresentar uma nova estátua em honra do 'Pibe de Ouro', repetindo o gesto feito em 2021, então pelo primeiro aniversário da morte - na ocasião, a Câmara Municipal de Nápoles devolveu a oferta, por a considerar demasiadamente valiosa.



Hoje também se jogou em Salerno, onde a Salernitana, 'lanterna-vermelha' da prova, conseguiu um importante triunfo sobre a Lazio, por 2-1.



A Salernitana continua em último, com oito pontos, mas 'encosta' ao Verona e fica a uma vitória de sair da zona de despromoção. Quanto à Lazio, é 10.ª, com 17 pontos.



Immobile adiantou a Lazio, de penálti, aos 43 minutos, e na segunda parte a Salernitana 'virou', com os golos do cipriota Kastanos (55) e de Kandreva (66).