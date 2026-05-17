Nápoles garante `Champions` em Pisa e Juventus tomba para o sexto lugar

Quando falta apenas uma jornada para o fim da Série A, a equipa de Antonio Conte confirmou o regresso à “Champions”, somando 73 pontos.



A equipa napolitana resolveu cedo: McTominay abriu o marcador aos 21 minutos, e Rrahmani ampliou aos 27. Já nos descontos, aos 90+2, Hojlund fechou o resultado. O Pisa, orientado por Oscar Hiljemark, permanece no penúltimo lugar, com 18 pontos.



A manhã ficou marcada também pela vitória da Roma no dérbi da capital, por 2-0 frente à Lazio, que contou com Nuno Tavares no onze, no último jogo de El Shaarawy no Estádio Olímpico. Gianluca Mancini ‘bisou’, aos 40 e 60 minutos.



Houve ainda expulsões simultâneas de Wesley França e Rovella aos 69, após desentendimento. A Roma, de Gian Piero Gasperini, segue em quarto lugar com 70 pontos, em zona de ‘Champions’, enquanto a Lazio, de Maurizio Sarri, é nona, com 51.



Sem Rafael Leão, o AC Milan venceu por 2-1 no terreno do Génova, de Vitinha, e mantém o apuramento para a Liga dos Campeões bem encaminhado.



Nkunku inaugurou o marcador de penálti aos 50 minutos e Athekame fez o 2-0 aos 81, antes de Johan Vásquez reduzir, aos 86. O Milan, de Massimiliano Allegri, é terceiro, com 70 pontos, e o Génova, de Daniele De Rossi, ocupa o 14.º posto, com 41.



Quanto às aspirações da Juventus, de Luciano Spalletti, elas sofreram um revés com a derrota caseira por 2-0 frente à Fiorentina. O ex-benfiquista Cher Ndour marcou aos 34 minutos e Mandragora sentenciou aos 83.



A ‘Juve’, que teve o internacional português Francisco Conceição no ‘onze’, caiu de terceira para sexta, com 68 pontos, e depende agora de deslizes de Milan e Roma para chegar à ‘Champions’.



O Como, treinado por Cesc Fàbregas, venceu o Parma por 1-0, com golo de Alberto Moreno aos 58 minutos, e subiu ao quinto lugar, ultrapassando também a Juventus.



Com 68 pontos, mantém vivo o sonho da primeira qualificação para a Liga dos Campeões, mas precisa de vencer o Cremonese e esperar resultados favoráveis. O Parma, de Carlos Cuesta, somou a terceira derrota seguida e pode cair para 15.º.