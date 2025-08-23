Nápoles inicia defesa do título com triunfo em Sassuolo

O escocês Scott McTominay, melhor jogador da Liga italiana na última temporada, inaugurou o marcador aos 17 minutos, antes de o belga De Bruyne, o mais sonante reforço dos napolitanos, se estrear com um golo, aos 57, na marcação de um livre, com o Sassuolo a terminar o encontro reduzido a 10 jogadores, depois da expulsão do canadiano Ismael Kone (79).



Depois de ter conquistado pela quarta vez o ‘scudetto’ na última temporada, o segundo em três épocas, os napolitanos tentam, em 2025/26, um inédito bicampeonato.



O Sassuolo regressou esta temporada à Serie A, depois de ter estado apenas uma época na Serie B, após 11 presenças consecutivas no primero escalão.



No outro encontro do dia, o Lecce, com os portugueses Danilo Veiga e Tiago Gabriel no ‘onze’, empatou a zero em casa do Génova, no qual o avançado Vitinha foi lançado aos 88 minutos.