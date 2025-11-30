Nápoles junta-se ao Milan no comando em Itália





(Com Lusa)

Um golo do brasileiro David Neres, antigo avançado do Benfica, aos 36 minutos, bastou para os napolitanos, próximos adversários dos ‘encarnados’ na fase de liga da Liga dos Campeões, triunfarem pela segunda vez seguida e devolverem os romanos às derrotas.O Nápoles acumula os mesmos 28 pontos do AC Milan, que tinha vencido na receção à Lazio (1-0), na véspera, com um golo do avançado internacional português Rafael Leão.Seguem-se o Inter Milão, cujo capitão argentino Lautaro Martínez ‘bisou’ hoje na vitória fora sobre o antepenúltimo Pisa (2-0), e a Roma, dupla à qual se pode juntar o Bolonha, quinto, em caso de êxito na receção à Cremonese, na segunda-feira, no fecho da ronda.De regresso às vitórias está a Atalanta, que bateu em casa a Fiorentina (2-0), com golos do costa-marfinense Odilon Kossounou e do nigeriano Ademola Lookman, agudizando a situação do conjunto de Florença, que segue em zona de descida, no 19.º lugar, com os mesmos seis pontos do lanterna-vermelha Verona, ambos a cinco da zona de salvação.Ao quebrar uma série de três derrotas e oito duelos sem vencer, a Atalanta estreou-se a vencer na prova sob orientação de Raffaele Palladino e é 11.ª colocada, com 16 pontos.O Nápoles visita o Benfica em 10 de dezembro, para a sexta e antepenúltima jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, competição na qual impôs a única derrota em cinco encontros do bicampeão português Sporting (2-1), em outubro último, na segunda ronda.