Nápoles na vice-liderança em Itália





(Com Lusa)

Um golo do recém-entrado Matteo Politano, aos 79 minutos, garantiu a 20.ª vitória na prova dos ‘partenopei’, que estabeleceram o seu melhor ciclo de resultados da época para o campeonato, com cinco triunfos consecutivos.A sete jornadas do fim, e depois da última paragem das provas de clubes para os compromissos das seleções nacionais, o Nápoles ultrapassou no segundo lugar o AC Milan, que lançou perto do fim o português Rafael Leão, recém-recuperado de lesão, sem impedir o regresso aos desaires.O Nápoles leva 65 pontos, dois acima do AC Milan, terceiro classificado, e sete abaixo do líder isolado Inter Milão, cuja série de três jogos sem vencer terminou no domingo de Páscoa, com uma goleada caseira sobre a Roma (5-2).O pódio é perseguido pelo Como, que empatou na visita à Udinese (0-0), 11.ª, com 40 pontos, e falhou o sexto triunfo sucessivo, mas não perde há sete encontros e está no quarto lugar, derradeiro de acesso à Liga dos Campeões.O conjunto da Lombardia soma 58 pontos, contra 57 da Juventus, quinta e vitoriosa na receção ao Génova (2-0), num duelo resolvido cedo através do brasileiro Bremer (quatro minutos) e do norte-americano Weston McKennie (17), sendo que o espanhol Aarón Martín falhou um penálti pelos visitantes.Autor da assistência para o segundo golo da partida, o português Francisco Conceição alinhou de início na Juventus, a exemplo do compatriota Vitinha no Génova, que ocupa a 14.ª posição, com 33 pontos, seis acima da zona de despromoção, formada por Lecce, Verona e o lanterna-vermelha Pisa.Com os lusos Danilo Veiga e Tiago Gabriel a titulares, o Lecce perdeu em casa frente à Atalanta (3-0), com golos de Giorgio Scalvini (29 minutos), do montenegrino Nikola Krstović (59) e do suplente Giacomo Raspadori (73).O Lecce continua em 18.º e antepenúltimo e acumula os mesmos 27 pontos da Cremonese, 17.ª e primeira equipa em zona de permanência, enquanto a Atalanta cimentou o sétimo lugar, com 53 pontos, a um da Roma, sexta e na derradeira posição de entrada nas provas europeias.