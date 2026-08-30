Futebol Internacional
Nápoles perde com o Como na estreia de Allegri no Diego Maradona
O Nápoles foi domingo surpreendido em casa pelo Como (2-1), com Massimiliano Allegri a somar a primeira derrota como técnico do clube e logo na estreia no Diego Maradona, na segunda jornada da Liga italiana de futebol.
No antigo estádio San Paolo, designado Diego Armando Maradona a partir de 2020, o croata Martin Baturina, com um golo e uma assistência, foi a grande figura da partida, naquela que foi a primeira vitória do Como na atual edição da Serie A.
O médio marcou aos 17 minutos e assistiu o grego Douvikas, aos 34, com o dinamarquês Rasmus Hojlund a marcar pelo meio para o Nápoles, vice-campeão italiano, aos 30.
Não podia ter corrido pior a estreia de Massimiliano Allegri no Diego Armando Maradona, técnico de 59 anos que é o segundo como mais títulos na história da Serie A, seis, sendo superado pelos sete do lendário Giovanni Trapattoni, treinador que foi também campeão português com o Benfica.
Na estreia, o Nápoles tinha vencido em Génova (2-0), enquanto Como vinha de um empate no campo da Udinese (1-1).
Esta temporada, o Nápoles vai visitar o Estádio do Dragão para defrontar o FC Porto na Liga dos Campeões.
O médio marcou aos 17 minutos e assistiu o grego Douvikas, aos 34, com o dinamarquês Rasmus Hojlund a marcar pelo meio para o Nápoles, vice-campeão italiano, aos 30.
Não podia ter corrido pior a estreia de Massimiliano Allegri no Diego Armando Maradona, técnico de 59 anos que é o segundo como mais títulos na história da Serie A, seis, sendo superado pelos sete do lendário Giovanni Trapattoni, treinador que foi também campeão português com o Benfica.
Na estreia, o Nápoles tinha vencido em Génova (2-0), enquanto Como vinha de um empate no campo da Udinese (1-1).
Esta temporada, o Nápoles vai visitar o Estádio do Dragão para defrontar o FC Porto na Liga dos Campeões.