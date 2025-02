Nápoles perde na visita ao Como 1907 e falha regresso à liderança

Os napolitanos, que eram líderes à entrada para a jornada, tinham caído para a segunda posição face ao resultado do rival frente ao Génova (1-0) e estavam hoje obrigados a vencer na deslocação ao Como, para voltarem ao topo isolado da tabela.



Não foi esse o cenário, com a equipa de António Conte a mostrar uma vez mais que está em crise, no que foi o seu quarto jogo consecutivo sem triunfar na Série A, depois de três empates, com Roma, Udinese e Lazio, e a derrota de hoje.



O desaire, que mantém o Nápoles com 56 pontos e agora com menos um do que o Inter Milão, acontece antes de as duas equipas se defrontarem no próximo sábado, na 27.ª jornada, em casa do ‘nerazzurri’.



Em Como, o Nápoles abriu literalmente caminho à vitória dos da casa, quando o central Rrahmani recebeu a bola num lançamento lateral e, sem olhar para trás, atrasou, na expectativa de ter o guarda-redes na linha de golo, fazendo a bola entrar na baliza.



Um lance caricato logo aos sete minutos, embora Raspadori ainda tenha empatado aos 17, também após uma má abordagem do central Kempf, que deixou escapar a bola, para gáudio do avançado dos napolitanos.



Já na segunda parte, foi Diao a aproveitar uma perda de bola a meio-campo, para fazer o 2-1 para o Como, que é 13.º.