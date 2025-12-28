Nápoles regressa às vitórias e sobe ao segundo lugar provisório da Liga italiana

Hojlund inaugurou o marcador logo aos 13 minutos e fechou a contagem ainda antes do intervalo, aos 45, em lances nos quais ficou patente o sentido de oportunidade do avançado internacional dinamarquês, que foi o principal responsável pelo regresso dos napolitanos aos triunfos, após a derrota na anterior, no estádio da Udinese, por 1-0.



O Nápoles recolocou-se a um ponto de distância do AC Milan, que horas antes tinha desalojado o rival Inter de Milão do topo da Série A, ao vencer por 3-0 na receção ao ‘aflito’ Verona, com golos do norte-americano Christian Pulisic, aos 45+1 minutos, e o francês Christopher Nkunku, aos 48, de grande penalidade, e 53.



Privado do avançado português Rafael Leão, devido a lesão, os ‘rossoneri’ beneficiaram da inspiração do avançado francês, que se estreou a marcar na Liga italiana, enquanto Pulisic igualou o argentino Lautaro Martínez, jogador do Inter de Milão, no topo da lista dos melhores marcadores, ambos com oito golos.



Ainda em clima festivo pela conquista da Supertaça de Itália, o Nápoles também ultrapassou o Inter de Milão - que ficou a dois pontos de distância do rival citadino e a um dos napolitanos -, mas os ‘nerazzurri’ poderão recuperar ainda hoje o comando isolado do campeonato transalpino, caso vençam no recinto da Atalanta.