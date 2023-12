Nápoles sobe a quarto em Itália

O avançado nigeriano foi a figura do jogo, pelo golo que marcou, aos 69 minutos, com uma cabeçada para o fundo das redes, após um cruzamento fantástico de Mário Rui, e pela assistência que fez para o segundo golo do internacional georgiano Khvicha Kvaratskhelia, aos 75.



No entanto, o Cagliari deu forte réplica aos napolitanos e, três minutos depois do golo inaugural de Osimhen, restabeleceu o empate, aos 72, pelo avançado Leonardo Pavoletti, de 35 anos, que beneficiou de uma assistência do angolano Zito Luvumbo.



Tanto Mário Rui como Luvumbo foram lançados na segunda parte, o português aos 59 minutos, a render o brasileiro Natan, e o angolano aos 69, para o lugar do médio italiano Gaetano Oristanio.



Com esta vitória, o campeão italiano entrou em zona de Liga dos Campeões, subindo ao quarto lugar, desalojando, para já, a Roma, de José Mourinho, que desceu para quinto, e que só entra em ação no domingo, em Bolonha, equipa que segue em sexto lugar, com os mesmos 25 pontos dos romanos.



Noutro jogo da 16.ª jornada, o Lecce recebeu e venceu hoje o Frosinone, por 2-1, ultrapassando o seu adversário na tabela classificativa do campeonato, com 20 pontos, em 12.º.



Na última partida de hoje, o Torino venceu na receção ao Empoli, por 1-0, com o único golo a ser de autoria do avançado colombiano Dusan Zapata, aos 25 minutos, e subiu ao nono lugar, com 23 pontos, enquanto a equipa visitante permanece em zona de despromoção, no 18.º lugar.



O Inter, que se desloca no domingo à capital para defrontar a Lazio, lidera com 38 pontos, seguido da Juventus, com 37, do AC Milan, com 29, e do Nápoles, com 27.