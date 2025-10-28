Nápoles sofre para ganhar ao Lecce e é líder isolado à condição na Liga italiana

Três dias depois da importante vitória sobre o Inter Milão, por 3-1, o campeão continua em onda ganhadora, mesmo que com menos brilho, e passa a ter mais três pontos do que a Roma, que na quarta-feira enfrenta o Parma.



Um golo de cabeça de Andre-Frank Anguissa, aos 69 minutos, foi o suficiente para garantir os três pontos, que estiveram bastante 'tremidos' na segunda parte, com o Lecce a desperdiçar uma grande penalidade. O brasileiro David Neres, antigo jogador do Benfica, fez a assistência para o golo.



Aos 56 minutos, Francesco Camarda, jogador emprestado pelo AC Milan, apontou o penálti, mas o guarda-redes napolitano Vanja Milinkovic-Savic adivinhou o lado do remate e conseguiu manter o 'nulo' no marcador.



O Lecce manteve o 16.º lugar, com seis pontos, dois lugares e dois pontos acima da linha de despromoção.



A equipa da casa entrou em campo com uma linha defensiva maioritariamente lusófona: além dos portugueses Tiago Gabriel e Danilo Veiga, alinhou o angolano Gaspar Kialonda.

