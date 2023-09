Nápoles soma terceiro jogo sem vencer

O nulo acabou por ser inevitável num jogo repartido, mas com poucas oportunidades de golo, com a linha avançada titular do atual campeão italiano, formada por Raspadori, Osimhen e Kvaratskhelia, a ser toda substituída durante a partida, o que reflete a insatisfação do treinador francês Rudi Garcia com o seu rendimento.



O internacional português Mário Rui foi lançado no início da segunda parte a render o uruguaio Mathias Olivera, que tinha visto um cartão amarelo logo aos seis minutos, e Rudi Garcia quis jogar pelo seguro.



Ao contrário do Sporting de Braga, que ‘ofereceu’ o golo da vitória ao Nápoles na ‘Pedreira’, o Bolonha foi mais consistente defensivamente e agudizou uma crise da formação napolitana na Serie A, na qual já soma o terceiro jogo consecutivo sem vencer, com uma derrota (com a Lazio, em casa) e dois empates (Génova e Bolonha, ambos fora).



O Nápoles integra o Grupo C da Liga dos Campeões, juntamente com o Sporting de Braga, a quem venceu na primeira jornada por 2-1, os espanhóis do Real Madrid e os alemães do Union Berlim.



Entretanto, a Atalanta, adversária do Sporting no Grupo D da Liga Europa, venceu hoje na receção ao Cagliari, por 2-0, com golos do avançado nigeriano Ademola Lookman e do médio croata Mario Pasalic, aos 33 e 76 minutos, respetivamente, enquanto a Udinese foi derrotada em casa pela Fiorentina, também por 2-0.



A Atalanta partilha a liderança do Grupo D da Liga Europa com o Sporting, ambos com três pontos, à frente dos austríacos do Sturm Graz e dos polacos do Rakow, os quais não somaram qualquer ponto.



O Nápoles, detentor do título, segue em sétimo lugar, com oito pontos, já com sete de atraso, em apenas cinco jornadas, em relação ao líder Inter Milão, que soma 15, seguido do AC Milan, com 12, do Lecce, com 11, da Juventus e da Fiorentina, ambos com 10, e da Atalanta, em sexto lugar, com nove.