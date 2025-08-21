Nápoles tenta o inédito `bi` em Itália contra três históricos na luta pelo `scudetto`

Depois do título na temporada passada, apenas o quarto da sua história, o Nápoles tem nova hipótese de fazer algo inédito e ganhar pela primeira vez em toda a sua história o estatuto de bicampeão da Serie A.



Ao deixar fugir o título com apenas um ponto de desvantagem para os napolitanos, o Inter Milão volta a estar no topo dos favoritos para conquistar a competição, numa lista em que entram, como sempre, os históricos AC Milan e Juventus, que é a recordista de conquistas da Serie A (36), com mais 16 do que o segundo mais titulado, no caso o emblema 'nerazzurro'.



Apesar de algumas ameaças de abandonar o clube por divergências com a direção, o técnico António Conte manteve-se em Nápoles e vai mesmo tentar ficar eternizado na cidade do sul de Itália, numa temporada em que continua a contar com o escocês Scott McTominay, que foi, de forma surpreendente, mas justa, eleito o melhor jogador da última edição da prova.



Ao seu lado, o médio vai ter Kevin De Bruyne, a contratação mais sonante do campeão, depois de o belga ter abandonado o Manchester City após uma década no clube inglês.



Ainda a prova não arrancou e Conte já tem uma má noticia, com o também belga Lukaku a falhar os primeiros meses da época devido a lesão.



No Inter, última vez campeão em 2023/24, a maior mudança aconteceu na equipa técnica, com Simone Inzaghi a colocar um ponto final a uma ligação de quatro anos aos 'nerazzurri' para rumar à Arábia Saudita, deixando o lugar vago para o romeno Cristian Chivu, antigo central e capitão do clube.



Vice-campeão italiano e também vice-campeão europeu, o Inter esteve algo tímido até agora no mercado, mas mesmo assim gastou 20 milhões de euros num jovem avançado, o francês Bonny, de 21 anos, que atuava no Parma.



Também em San Siro, o AC Milan, depois dos ‘falhanços’ de Paulo Fonseca e Sérgio Conceição, resolveu fazer regressar um ‘peso pesado’ e foi buscar o técnico Massimiliano Allegri, campeão pelos ‘rossoneri’ em 2010/11 e que depois arrecadou cinco títulos com a Juventus.



Com o regresso de Allegri, a temporada 2025/26 deixa os adeptos do AC Milan a sonhar com o primeiro ‘scudetto’ desde 2021/22, e o 20.º da história. Para isso, contam com Rafael Leão, que vai na sexta temporada no clube e que tarda em mostrar todo o verdadeiro potencial.



A contração do experiente croata Luka Modric, que completa 40 anos no próximo mês, também promete ser uma das ‘atrações’ deste AC Milan.



Recordista de títulos, embora o último tenha sido já em 2019/20, a Juventus espera regressar aos tempos em dominava a Serie A e, para isso, conta com três internacionais portugueses, o central Tiago Djaló, o lateral João Mário e o extremo Francisco Conceição, numa equipa comandada pelo croata Igor Tudor, que foi também jogador do clube.



Sassuolo, Cremonese e Pisa são os novos emblemas da Serie A para 2025/26, o último destes a preparar-se para viver uma época histórica.



Liderado pelo treinador Alberto Gilardino, antigo avançado campeão do mundo pela Itália em 2006, e com o português Tomás Esteves no plantel, o Pisa vai apenas viver a sua oitava presença no primeiro escalão, algo que não acontecia há 34 anos.



Entre a representação portuguesa, o avançado Vitinha volta a tentar afirmar-se no Génova e no futebol italiano, o lateral Nuno Tavares segue na Lazio e os defesas Danilo Veiga e Tiago Gabriel defendem as cores do Lecce.



A edição 2025/26 da Serie A arranca oficialmente no sábado com destaque para o Sassuolo-Nápoles e para o AC Milan-Cremonese, encontro em que Rafael Leão já é baixa certa devido a lesão.