Nápoles vai homenagear Maradona nas camisolas

”, lê-se no sítio oficial dos napolitanos na Internet.Nápoles e AC Milan dividem a liderança da Liga italiana, com 57 pontos, mais dois do que o campeão Inter Milão, que tem um jogo em atraso, e defrontam-se no domingo, a partir das 19h45 (horas em Lisboa).Esta é a quarta camisola utilizada em homenagem a Maradona, o mais importante futebolista da história do clube, que, tal como nas anteriores, vai disponibilizar para venda 1.926 unidades, em alusão ao ano de fundação do Nápoles.As outras três edições, com um total de 5.778 camisolas, foram vendidas em menos de cinco horas, promovendo uma receita a rondar um milhão de euros, que, em parte, são doados a causas sociais.Maradona, que conduziu o Nápoles aos seus dois únicos títulos de campeão italiano de futebol (1987 e 1990), morreu em 25 de novembro de 2020.