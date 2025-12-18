Nápoles vence AC Milan e qualifica-se para a final da Supertaça italiana

O brasileiro David Neres, antigo avançado do Benfica, aos 39 minutos, e o dinamarquês Rasmus Hojlund, aos 63, puseram os campeões transalpinos no duelo decisivo da prova pela sexta vez, depois dos êxitos em 1990 e 2014 e das derrotas em 2012, 2020 e 2023.



Os ‘partenopei’ vinham de duas derrotas, nas visitas ao Benfica (2-0), na sexta ronda da fase principal da Liga dos Campeões, e à Udinese (1-0), na 15.ª jornada da Liga italiana.



Na segunda-feira, também em Riade, o Nápoles vai discutir o troféu com o Bolonha, que conquistou a Taça de Itália na época passada, ou o Inter Milão, líder isolado da Serie A.



Ainda a recuperar de lesão, o internacional português Rafael Leão voltou a ficar ausente das opções do AC Milan, um dos dois vice-líderes no palmarés da Supertaça, ao ter as mesmas oito conquistas do Inter, a última das quais selada precisamente diante do rival milanês em janeiro, quando os ‘rossoneri’ eram comandados pelo luso Sérgio Conceição.



A prova realiza-se pela sexta vez na Arábia Saudita, num total de 38 edições, sendo - tal como nas duas temporadas anteriores - disputada por quatro equipas - os dois primeiros colocados da Serie A em 2024/25, mais o vencedor e o finalista vencido da Taça italiana.