Nápoles vence Empoli e segue a três pontos do líder Inter Milão na Serie A

No regresso dos ‘partenopei’ às vitórias, o escocês Scott McTominay ‘bisou’ aos 18 e 61 minutos, sendo assistido por duas vezes pelo belga Romelu Lukaku, que marcou aos 56.



Com o 20.º triunfo e o sexto encontro invicto na prova, o Nápoles segue firme na luta pelo título e pelo acesso à Liga dos Campeões da próxima época, somando agora 68 pontos, contra 71 do líder Inter Milão, que tinha derrotado em casa o Cagliari (3-1), no sábado, e 61 da Atalanta, terceira classificada e vitoriosa na receção de domingo ao Bolonha (2-0).



O Empoli já não ganha há 17 jogos e mais de quatro meses na Serie A e entrará para as derradeiras seis jornadas na 19.ª e penúltima posição, com os mesmos 24 pontos do Veneza, 18.º, ambos a dois do Lecce, 17.º e primeiro clube acima da zona da descida.