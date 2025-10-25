Nápoles vence Inter Milão e assume liderança isolada da Liga italiana à condição

No encontro que colocou frente a frente o segundo e o terceiro classificados, e em que ambos podiam superar o AC Milan na liderança do ‘Cálcio’, começou melhor o Inter Milão, a pressionar o campeão Nápoles e a criar situações de perigo.



O Nápoles, no seu melhor período, chegou à vantagem na conversão de um penálti pelo belga Kevin de Bruyne, aos 33 minutos, que se revelaria ‘maldito’ já que provocou as lesões do seu marcador e do jogador que o provocou, o arménio Henrikh Mkhitaryan.



Melhor na segunda parte, o Nápoles, que já venceu por 2-1 o Sporting para a fase liga da Liga dos Campeões e vai ainda defrontar o Benfica, elevou para 2-0 pelo escocês Scott McTominay, aos 54 minutos, após uma abertura para as costas da defesa.



O Inter Milão beneficiou de um penálti convertido pelo turco Hakan Calhanoglu, aos 59 minutos, a punir mão de Alessandro Buongiorno, para reduzir para 2-1 e relançar o jogo, que o Nápoles ‘fechou’ em 3-1 com um grande golo do camaronês Frank Anguissa, aos 66.



O Nápoles, que regressou aos triunfos após a goleada sofrida frente ao PSV (6-2), para a Liga dos Campeões, e Torino (1-0), passa a somar 18 pontos na liderança isolada do campeonato, mas pode ser ‘apanhado’ pela Roma, que no domingo defronta o Sassuolo.



O Inter Milão, que vinha de uma série de quatro triunfos consecutivos na liga, sofreu a terceira derrota para o campeonato no Estádio Diego Armando Maradona e passa a somar os mesmos 15 pontos, na terceira posição, a três do agora líder Nápoles.



A Udinese venceu em casa por 3-2 o Lecce, dos defesas portugueses Danilo Veiga e Tiago Gabriel, regressando aos triunfos após os empates a 1-1 nas jornadas anteriores frente à Cremonese e Cagliari, e antes de defrontar a Juventus.



A Udinese teve um inicio de jogo fulgurante e chegou à vantagem de 2-0 com golos do sueco Jesper Karlstrom, aos 16 minutos, e do inglês, Keinan Davis, aos 37, em ambos os casos assistidos pelo francês Arthur Atta.



Na segunda parte, o Lecce reduziu para 2-1 pelo albanês Medon Berisha, aos 59 minutos, mas a Udinese voltou à vantagem de dois golos pelo polaco Adam Buksa (3-1), aos 89, que o costa-marfinense Konan Ndri voltou a reduzir para um aos 90+6 (3-2).



A Udinese segue na oitava posição, com 12 pontos, a um de entrar na zona de acesso às provas da UEFA, enquanto o Lecce, que na próxima ronda defronta o Nápoles, ocupa o 16.ª, com seis, com apenas dois de vantagem sobre a linha virtual de despromoção.



O duelo entre os treinadores espanhóis Carlos Cuesta, do Parma, e Cesc Fabregas, do Como, terminou como começou, sem golos. A jogar em casa, a formação do Parma foi a que esteve mais perto do golo, apesar do domínio aparente do Como.



O surpreendente Como, que perdeu terreno para o grupo da frente, segue na sexta posição, com 13 pontos, e manteve o ciclo positivo de duas vitórias e quatro empates seguidos no ‘cálcio’, ao que soma ainda o triunfo frente ao Sassuolo para a Taça.



O Parma, que vinha de um empate em casa do Génova (0-0), numa partida que jogou reduzido a 10 desde os 42 minutos, por expulsão de Abdoulaye Ndiaye, voltou a somar um ponto e segue no 15.º posto do campeonato italiano, com sete.

