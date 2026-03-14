Nápoles vence Lecce e reforça terceiro lugar na Liga italiana

No Estádio Diego Armando Maradona, os ‘napolitanos’ tiveram de sofrer para garantir os três pontos, depois de o Lecce ter surpreendido logo aos três minutos, com Jamil Siebert a inaugurar o marcador de cabeça, após canto batido por Antonino Gallo.



A resposta da equipa orientada por Antonio Conte surgiu no arranque da segunda parte: aos 46 minutos, Rasmus Hojlund empatou com uma finalização de muito perto, assistido pelo capitão, Matteo Politano.



Politano completaria a reviravolta aos 67 minutos, finalizando de pé esquerdo no centro da área, após um canto.



Com esta vitória, o Nápoles chega aos 59 pontos e mantém o terceiro lugar, ficando a apenas um ponto do AC Milan, que joga no domingo com a Lazio, e a nove do líder Inter Milão, que empatou 1-1 com a Atalanta.



O Lecce permanece no 16.º posto, com 27 pontos, apenas três acima da zona de despromoção.