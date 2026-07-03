Futebol Internacional
Nathan Aké troca Manchester City pelo Fenerbahçe
O internacional neerlandês Nathan Aké, de 31 anos, transferiu-se do Manchester City para o Fenerbahçe, anunciou hoje o clube turco de futebol, sem revelar o valor da transferência e a duração do contrato.
Numa nota divulgada nas redes sociais, o emblema de Istambul informou ter chegado a acordo com o defesa central, que representou os Países Baixos no Mundial2026, e que o jogador juntar-se-á ao estágio de pré-época da equipa na Áustria após o período de férias.
Pelo Manchester City, Aké disputou 177 jogos ao longo de seis temporadas, nos quais marcou 10 golos e fez duas assistências, conquistando 12 troféus, incluindo uma Liga dos Campeões e quatro campeonatos de Inglaterra.
O anúncio surge três dias depois da eliminação dos Países Baixos no Mundial2026, frente a Marrocos, após grandes penalidades (3-2).
Pelo Manchester City, Aké disputou 177 jogos ao longo de seis temporadas, nos quais marcou 10 golos e fez duas assistências, conquistando 12 troféus, incluindo uma Liga dos Campeões e quatro campeonatos de Inglaterra.
O anúncio surge três dias depois da eliminação dos Países Baixos no Mundial2026, frente a Marrocos, após grandes penalidades (3-2).