Neerlandês Arne Slot assume que vai treinar Liverpool na próxima época

O técnico Arne Slot, que ainda está no comando do Feyenoord, da Liga dos Países Baixos de futebol, revelou esta sexta-feira que vai orientar os ingleses do Liverpool na próxima temporada, sucedendo ao alemão Jürgen Klopp.

"Eles [Liverpool] ainda têm que se despedir de um técnico que teve desempenhos muito bons e até fantásticos, portanto acho que é mais por isso que o anúncio oficial ainda não foi feito, mas posso confirmar, apesar de já não ser propriamente uma surpresa. Vou estar a treinar lá na próxima época", declarou o neerlandês, de 45 anos.



Slot, que está a cumprir a terceira época à frente da equipa, falava durante a conferência de imprensa de antevisão da última jornada do campeonato neerlandês, na qual o Feyenoord vai defrontar o Excelsior, no domingo.



Segundo a imprensa especializada, o clube inglês pagou 11 milhões de euros ao Feyenoord para contratar Arne Slot, que ainda tem dois anos de contrato com o emblema de Roterdão.



"A era Arne Slot está a chegar ao fim", anunciou igualmente o Feyenoord, através das redes sociais.



Sob o 'reinado' de Klopp, que rumou a Anfield Road em 2015/16, o Liverpool conquistou o título de campeão inglês em 2020, o primeiro em 30 anos, e a Liga dos Campeões em 2019, conquistada contra o Tottenham, em Madrid.



O Feyenoord, que ergueu o troféu de campeão da Eredivisie na temporada passada, é segundo classificado da atual edição, que já tem o PSV como campeão consagrado, ao passo que o Liverpool é terceiro na Premier League, estando ambos confirmados na próxima edição da Liga dos Campeões.