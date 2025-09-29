Neerlandês Danny Makkelie arbitra Nápoles-Sporting

Makkelie, de 42 anos e árbitro internacional desde 2011, contará com os assistentes Hessel Steegstra e Jan de Vries, e o polaco Tomasz Kwiatkowski no videoárbitro (VAR), coadjuvado pelo inglês Michael Salisbury.



O jogo entre Nápoles e Sporting tem início às 20:00 (horas de Lisboa), no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles.



Esta será a terceira vez que Makkelie apita um jogo dos ‘leões’, depois de ter estado numa derrota com o Borussia Dortmund (1-0) em 2016/17, e num empate com o Tottenham (1-1) em 2022/23, ambos fora e a contarem para a Liga dos Campeões.



O árbitro esteve igualmente num jogo particular na já distante época de 2011/12, no qual o Sporting venceu na pré-época os neerlandeses do Telstar (3-0).



O Sporting visita na quarta-feira o Nápoles depois de se ter estreado na fase de liga da ‘Champions’ com uma vitória em casa diante do Kairat (4-1), enquanto a equipa italiana vem de uma derrota em casa do Manchester City (2-0).