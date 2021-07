Nelson Oliveira assina pelo PAOK

"O PAOK anuncia a aquisição de Nelson Oliveira a custo zero. O ponta de lança português assinou um contrato de dois anos e vai usar a camisola 18", lê-se no site do clube grego.



O avançado, de 29 anos, fez grande parte da sua formação no Sporting de Braga e no Benfica, que o emprestou a Rio Ave, Paços de Ferreira, Deportivo da Corunha (Espanha), Rennes (França), Swansea e Nottingham Forest (Reino Unido).



Depois de se desvincular dos encarnados, Nelson Oliveira assinou, em 2016/17 pelos ingleses do Norwich, que ainda o emprestou ao Reading, antes de se mudar, há duas temporadas, para o AEK Atenas.