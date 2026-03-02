Nélson Semedo lesiona-se no Fenerbahçe e falha jogos particulares de Portugal

Em comunicado, o clube de Istambul explicou que Semedo, de 32 anos, sofreu uma “rotura parcial no ligamento colateral medial do joelho esquerdo” durante o jogo com o Antalyaspor, em que esteve em campo apenas 20 minutos e já iniciou tratamento.



De acordo com a imprensa turca, que cita fontes do Fenerbahçe, o internacional português só deverá regressar aos relvados em abril.



Isto significa que o lateral é baixa certa na lista de convocados do selecionador Roberto Martinez para os duelos de Portugal no México, em 28 de março, e nos Estados Unidos, em 31.



Os dois jogos particulares servem de preparação para a fase final do Mundial2026, que vai decorrer em junho e julho precisamente nesses dois países e também no Canadá.



Semedo conta com 48 internacionalizações pela seleção portuguesa e é presença habitual nos convocados de Martinez.

