Nélson Semedo lesiona-se no Fenerbahçe e falha jogos particulares de Portugal

O futebolista Nélson Semedo, do Fenerbahçe, vai ficar afastado dos relvados durante cerca de um mês, devido a lesão, e vai falhar os jogos particulares de Portugal com México e Estados Unidos, divulgou hoje o emblema turco.

Em comunicado, o clube de Istambul explicou que Semedo, de 32 anos, sofreu uma “rotura parcial no ligamento colateral medial do joelho esquerdo” durante o jogo com o Antalyaspor, em que esteve em campo apenas 20 minutos e já iniciou tratamento.

De acordo com a imprensa turca, que cita fontes do Fenerbahçe, o internacional português só deverá regressar aos relvados em abril.

Isto significa que o lateral é baixa certa na lista de convocados do selecionador Roberto Martinez para os duelos de Portugal no México, em 28 de março, e nos Estados Unidos, em 31.

Os dois jogos particulares servem de preparação para a fase final do Mundial2026, que vai decorrer em junho e julho precisamente nesses dois países e também no Canadá.

Semedo conta com 48 internacionalizações pela seleção portuguesa e é presença habitual nos convocados de Martinez.
