Nelson Semedo marca na vitória do Wolverhampton

No estádio Molineux, nas West Midlands inglesas, "Wolves" e Brentford jogaram pela terceira vez em três semanas, com o balanço a ser claramente favorável à equipa na qual alinham os portugueses José Sá, Nelson Semedo, Toti Gomes e Pedro Neto.



Para o campeonato, em 27 de dezembro, o Wolverhampton foi ganhar por 4-1 a Brentford. Para a Taça, empatou em 5 de janeiro, resolvendo a eliminatória com o jogo de terça-feira, bem mais equilibrado do que esperava.



Nelson Semedo empatou aos 36 minutos, depois de o marcador ter sido aberto aos 13, por Collins. O Brentford voltou para a frente do jogo aos 52, com o golo de Neal Maupey.



O brasileiro Matheus Cunha viria a ser determinante para o apuramento dos "wolves", ao assistir o irlandês Fraser para o 2-2, aos 72, e marcar o golo da vitória aos 105+5, já no prolongamento.