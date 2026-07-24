Néstor Lorenzo renova contrato e mantém-se como selecionador da Colômbia

A FCF não revelou a duração do vínculo com o selecionador, mas a imprensa do país refere que Lorenzo, de 60 anos, estará à frente dos ‘cafeteros’ até 2030, com vista à participação no Mundial desse ano, que será coorganizado por Portugal, Espanha e Marrocos.



Contratado para assumir o cargo em 2022, depois de a Colômbia ter falhado o apuramento para o Mundial2022, no Qatar, o técnico levou os sul-americanos à final da Copa América em 2024, perdida para a Argentina.



Este ano, liderou a Colômbia no Mundial2026, em que os colombianos chegaram aos oitavos de final, sendo eliminados pela Suíça, no desempate por grandes penalidades, após terem ultrapassado o Gana (1-0) nos ‘16 avos’.



Antes da fase a eliminar, os ‘cafeteros’ tinham vencido o Grupo K da competição, batendo o Uzbequistão (3-1) e a República Democrática do Congo (1-0), e empatando com Portugal (0-0), que ficou na segunda posição da ‘poule’.



