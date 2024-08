Neuer despede-se da Seleção da Alemanha

“Depois de longas e intensas discussões com a minha família e amigos, decidi terminar a minha carreira na seleção nacional”, revela Manuel Neuer, de 38 anos, num vídeo partilhado na sua conta na rede social Instagram.



Depois de Toni Kroos, Thomas Müller e Ilkay Gündogan terem anunciado a sua retirada da seleção, também o guarda-redes segue as pisadas dos seus compatriotas e deixa a 'mannschaft', virando uma página na história do futebol alemão.



Neuer disputou o seu último jogo pela seleção nos quartos de final do Euro2024, em Estugarda, em que a Alemanha perdeu por 2-1, no prolongamento, frente à Espanha, que viria a conquistar o troféu.



O guardião tem contrato com o Bayern Munique até ao final desta época, com o objetivo de chegar pela última vez à final da Liga dos Campeões, que terá lugar na Allianz Arena, em Munique, a sua ‘casa’ desde a chegada à Baviera, em 2011, vindo do Schalke 04.



Formado no Schalke 04, Manuel Neuer estreou-se pela Alemanha em 02 de junho de 2009, no Dubai, numa vitória por 7-2 frente aos Emirados Árabes Unidos, num jogo particular, e tornou-se o guarda-redes titular da seleção germânica em 2010, a poucas semanas do Mundial2010, na África do Sul.



Em 2014, no Brasil, conquistou o Campeonato do Mundo, numa final em que os alemães bateram a Argentina, por 1-0, graças a um golo de Mario Gotze no prolongamento.