Newcastle afasta Fulham, de Marco Silva, da Taça de Inglaterra

Os golos que valeram o afastamento da prova do Fulham foram marcados pelo médio Sean Longstaff (39 minutos) e pelo lateral esquerdo Dan Burn (61).



Marco Silva deixou o internacional português João Palhinha no ‘banco’, mas lançou-o durante a segunda parte, aos 71 minutos, a substituir o médio Harrison Reed, quando a equipa já perdia por 2-0.



Noutro jogo de hoje dos 16 avos de final, o Brighton afastou o Sheffield United com uma goleada, por 5-2, enquanto o Luton surpreendeu o Everton, em Liverpool, ao vencer por 2-1, com o golo decisivo a ser marcado já em período de compensações, aos 90+6 minutos, pelo avançado Cauley Woodrow.



O guarda-redes português João Virgínia foi titular e jogou os 90 minutos no ‘onze’ do Everton, tal como o seu compatriota Beto, na frente de ataque, enquanto Chermiti foi lançado em campo aos 78, para o lugar do internacional inglês Dominica Calvert-Lewis.