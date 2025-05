Newcastle chega ao pódio

No Estádio St. James’ Park ainda não estavam decorridos dois minutos e os ‘magpies’ já estavam a vencer, graças à fácil finalização, à ‘boca’ da baliza, do italiano Sandro Tonali, que deu o melhor seguimento ao cruzamento de Jacob Murphy, o que mais vezes serviu os companheiros nesta temporada na Premier League, com um total de 12 assistências.



A tarefa de levar a melhor sobre o emblema londrino ficou ainda mais facilitada, face ao vermelho direto exibido ao avançado senegalês Nicolas Jackson, por agressão, aos 36 minutos, e, já no período de compensação do jogo, o brasileiro Bruno Guimarães rematou colocado de fora de área, ‘selando’ o triunfo.



Nos ‘blues’, o internacional português Pedro Neto constou do 'onze' inicial do técnico Enzo Maresca, tendo cumprido os 90 minutos.



A luta para assegurar uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões prossegue acérrima, com o Newcastle a descolar e a ganhar pontos a este rival direto, somando 66, no último lugar do pódio, contra os 65 do Manchester City (quarto) e 63 de Chelsea (quinto) e Aston Villa (sexto), sendo que os últimos dois podem ser hoje ultrapassados pelo Notthingham Forest (sétimo), de Nuno Espírito Santo.



A liderança pertence ao já coroado campeão Liverpool, que contabiliza 82 pontos e será ainda hoje o anfitrião do Arsenal, segundo, com 67.