Futebol Internacional
Newcastle contrata médio francês Aladji Bamba
O futebolista internacional sub-20 francês Aladji Bamba assinou contrato de cinco épocas com o Newcastle, num negócio que renderá 34 milhões de libras (cerca de 40 milhões de euros) ao Mónaco.
“O médio, de 20 anos, internacional sub-20 com a França e nomeado para golden boy [melhor jogador jovem}, assinou um contrato de cinco épocas em St. James’Park”, referiu o Newcastle na sua página oficial.
Bamba fez toda a formação no Mónaco, nos juniores e equipa B, e estreou-se na última temporada pela equipa principal, acabando por disputar 25 jogos, cinco na Liga dos Campeões, 18 no campeonato e dois na Taça de França.
Bamba fez toda a formação no Mónaco, nos juniores e equipa B, e estreou-se na última temporada pela equipa principal, acabando por disputar 25 jogos, cinco na Liga dos Campeões, 18 no campeonato e dois na Taça de França.
(Com Lusa)