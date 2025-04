Newcastle derrotado pelo Aston Villa e falha aproximação ao segundo lugar

No Villa Park, em Birmingham, ainda não estava completado o primeiro minuto do encontro e o ponta de lança Ollie Watkins, servido pelo belga Youri Tielemans, já tinha colocado os ‘villans’ na frente do marcador.



Ainda sem poderem contar com o treinador principal, Eddie Howe, no banco de suplentes, à imagem do que aconteceu nas vitórias com o Manchester United (4-1) e Crystal Palace (5-0), por se encontrar a recuperar de uma pneumonia, os ‘magpies’ responderam, de cabeça, através do central helvético Fabian Schär (minuto 18).



No segundo tempo, os anfitriões voltaram a comandar a partida, graças a um remate certeiro do neerlandês Ian Maatsen (64), com um autogolo de Burn (64) e o belga Onana (75) a deixarem o resultado muito desnivelado.



O clube do norte de Inglaterra vinha de cinco triunfos consecutivos na Premier League, mas com o desaire de hoje mantém os 59 pontos, no último lugar do pódio, impossibilitando a aproximação ao segundo lugar, ocupado pelo Arsenal, que tem 63 e menos um jogo. A liderança pertence ao líder e quase campeão Liverpool, que contabiliza 76.



Já os ‘villans’ aproveitaram a quinta vitória consecutiva para ultrapassarem o Chelsea (sétimo, com 54, mas menos um jogo) e subirem ao sexto posto, com 57, os mesmos do Notthingham Forest (quinto), de Nuno Espírito Santo, que na segunda-feira mede forças com o Tottenham (15.º), ambos a um do tetracampeão Manchester City (quarto).