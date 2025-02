Newcastle é o primeiro finalista da Taça da Liga inglesa

Em St. James Park, os 'gunners' entraram em jogo 'resignados' com o desfecho da eliminatória, vendo a situação agravar-se aos 19 minutos, com o golo de Jacob Murphy.



O Newcastle 'sentenciou' a meia-final com o 2-0 obtido aos 52 minutos, por Anthony Gordon, a passe do suíço Fabian Schär.



A outra meia-final da Taça da Liga inglesa termina na quinta-feira, em Liverpool, com a receção dos 'reds' ao Tottenham, depois de 1-0 para os londrinos no jogo da primeira mão.