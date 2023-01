O único golo do desafio só surgiu no segundo tempo, aos 73, com o atacante sueco Aleksander Isak a servir Joelinton para dar vantagem ao milionário Newcastle na eliminatória.A segunda mão das "meias" está marcada para o dia 31 de janeiro, com o Manchester United, de Bruno Fernandes e Diogo Dalot, a disputar a qualificação para a final com o Nottingham Forest (a primeira mão da meia-final é jogada na quarta-feira).