Newcastle ganha primeiro grande título em 70 anos

(Com Lusa)

Os ‘magpies’ foram superiores no Estádio de Wembley, em Londres, mas apenas conseguiram chegar à vantagem em cima dos 45 minutos, com um golo do central Dan Burn, que surgiu completamente solto na área, para cabecear para o fundo da baliza.Um minuto depois de ter visto um golo ser-lhe anulado por fora de jogo, o sueco Alexander Isak aumentou a vantagem, aos 52 minutos, deixando em loucura os milhares de adeptos da equipa presentes em Londres.Tentando defender o título conquistado na temporada passada, o Liverpool ainda reduziu pelo italiano Federico Chiesa, aos 90+3 minutos, num golo inicialmente anulado por fora de jogo, mas confirmado pelo videoárbitro.Apesar de já ter vencido por duas vezes o Championship, segundo escalão, neste século, em 2009/10 e 2016/17, o Newcastle, que já tinha perdido duas finais da Taça da Liga, não arrebatava um grande troféu inglês desde 1954/55, quando ergueu a sua sexta Taça de Inglaterra.Pelo meio, em 1968/69, os ‘magpies’, quatro vezes campeões ingleses (1904/05, 1906/07, 1908/09, 1926/27) conquistaram ainda a Taça das Cidades com Feira, precursora da Taça UEFA.Apesar de estar a liderar com uma vantagem confortável a Liga inglesa, o Liverpool teve uma semana horrível, com a eliminação da Liga dos Campeões, em casa, frente ao Paris Saint-Germain, e agora a derrota na final da Taça da Liga.Até ao final da temporada, os ‘reds’ vão disputar apenas o campeonato, que lideram com 12 pontos de avanço sobre o Arsenal, depois de terem sido eliminados da Taça de Inglaterra pelo Plymouth Argyle, da segunda liga.