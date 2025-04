Newcastle goleia Palace rumo à quinta vitória seguida e sobe ao pódio

Mesmo continuando privados do treinador principal, Eddie Howe, que falhou a vitória com o Manchester United (4-1) e irá ainda estar ausente do confronto com o Aston Villa na próxima ronda, por se encontrar a recuperar de uma pneumonia, os ‘magpies’ continuam a atravessar um ótimo momento.



Em St’ James’s Park, o desafio ficou, praticamente, resolvido ainda antes do tempo de descanso, com Jacob Murphy (14 minutos) a inaugurar o marcador para os anfitriões, que ampliaram a vantagem graças ao autogolo de Marc Guehi (38).



No período de descontos do primeiro tempo, Harvey Barnes (45+2) e o helvético Fabian Schär (45+8) ‘arrumaram’ com os ‘eagles’, que até podiam ter reposto a igualdade quando a vantagem era mínima, mas Eberechi Eze foi muito displicente da marca do castigo máximo e permitiu a Nick Pope uma defesa muito fácil.



No segundo tempo, o sueco Alexander Isak (58 minutos) fez o seu 21.º golo na prova, sendo, agora, o segundo melhor marcador da Premier League, juntamente com Erling Haaland, do Manchester City, ambos atrás do egípcio Mo Salah (27), do Liverpool.



Com este triunfo, o quinto seguido na competição, o Newcastle ultrapassou na tabela o Nottingham Forest (quarto classificado), de Nuno Espírito Santo, passando a contabilizar 59 pontos, no último lugar do pódio, contra os 63 do segundo colocado Arsenal e 76 do líder isolado Liverpool.



O emblema do sul de Londres é 12.º, com 43, os mesmos do Brentford (11.º).