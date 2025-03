Newcastle iguala Manchester City no quinto lugar

Em Londres, um golo solitário do brasileiro Bruno Guimarães (63 minutos) sentenciou o desafio a favor dos ‘magpies’, que voltaram às vitórias na prova e passaram a somar os mesmos 47 pontos dos ‘citizens’, derrotados na visita de sábado ao Nottingham Forest, surpreendente terceiro colocado e guiado pelo treinador português Nuno Espírito Santo.



City, ultrapassado pelo Chelsea nesta jornada, e Newcastle estão a dois pontos do top 4, que vale a presença na Liga dos Campeões da próxima época, enquanto o West Ham falhou a terceira vitória seguida e é 16.º, com 33 pontos, 16 acima da zona de descida.



Os ‘magpies’ alinharam pela última vez antes de medirem forças com o Liverpool, líder isolado da Premier League, na final da Taça da Liga inglesa, no domingo, em Wembley.



Antes do encontro, o internacional jamaicano Michail Antonio, do West Ham, subiu ao relvado pela primeira vez desde o acidente de viação sofrido há quase três meses e foi aplaudido pelo público londrino, emocionando-se com a coreografia preparada para si.



Nascido em Inglaterra e ligado aos ‘hammers’ desde 2015/16, o ponta de lança, de 34 anos, foi operado a uma fratura na perna e recebeu alta hospitalar três semanas depois, tendo uma paragem prolongada pela frente e incerteza sobre o regresso à competição.